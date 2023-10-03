Падіння показника експортних перевезень
Як розповіли у компанії, у вересні 2023 року за кордон вдалося перевезти 3,58 мільйона тонн вантажу. Це аж на 31,2% менше, якщо порівнювати з минулорічним показником за аналогічний період.
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Найбільше скоротилися експортні зернові вантажі – до 1,07 мільйона тонн. Разом з тим аж на 50% зріс показник перевезень заліза та марганцю, він склав 1,4 мільйона тонн.
Найбільше Укрзалізниця перевезла мінбудматеріалів – 6,3 мільйона тонн та зростання показника на 77% та 88% на зовнішньому та внутрішньому ринках відповідно.
Що стосується імпортних перевезень, то вони впали на 18%. Хороший приріст показали транзитні перевезення – у 2,3 раза до 43 тисяч тонн.