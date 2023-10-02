Яка ситуація з експортом ІТ-послуг

У серпні 2023 року український експорт ІТ-послуг склав 566 мільйонів доларів. Це на 1,3% менше, аніж було в липні.

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Втім, якщо порівнювати з результатами минулого року, то ситуація виглядає дещо інакше. Наприклад, у серпні 2022 року український ІТ-сектор експортував послуг на 55 мільйонів доларів більше.

Загалом у січні – серпні 2023 року загальний експорт українських ІТ-послуг склав 4,5 мільярда доларів. Минулого року показник був більшим на 403 мільйони доларів.

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На яких ринках Україна заробляє найбільше

В ІТ-секторі найбільша кількість валютних надходжень належить США – 1,8 мільярда доларів у перші 8 місяців 2023 року. Це майже 40% від усього ІТ-експорту.

На другому місці опинилася Мальта – 399 мільйонів (8,9%). Закриває трійку лідерів Велика Британія – 374,7 мільйона доларів. У першу п'ятірку також увійшли Кіпр та Ізраїль.

Окрім того, Україна активно експортує ІТ-послуги в Швейцарію, Німеччину, Естонію, Польщу, Нідерланди. Згадані країни забезпечують понад 80% експортної виручки за ІТ-послуги.