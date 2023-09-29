Нафтові компанії зрозуміли, що реалізовувати свій продукт за ціною на російських АЗС їм зовсім не вигідно і почали "переганяти" все за кордон. Про це 24 Каналу розповів експерт з питань нафти та газу Михайло Крутихін, зауваживши, що для цього використовують не завжди законні схеми.

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Що з російськими АЗС

Власники мереж АЗС мають продавати бензин і дизельне пальне за цінами, які їм диктує місцева, федеральна влада. Вона своєю чергою вимагає не підвищувати ціни, тому люди постійно перебувають під тиском.

На біржі вони купують скажімо бензин А-95 за 76 рублів. А на бензоколонці, щоб ним заправитися – більше ніж 60 поки немає. Виходить, що власник АЗС купує по 70 з лишкою, а продає по 60. Так не буває, треба або банкрутувати, або закривати такий бізнес, тому що це вже зовсім не бізнес,

– сказав Михайло Крутихін.

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Який вихід знаходять

Нафтові компанії бачать, що російська влада закликає їх скорочувати експорт нібито для того, щоб підтримати високі ціни на нафту на світовому ринку й загалом його стабільність. Виходом із ситуації для нафтових компаній є робота на закордонні країни.

"Так само як в Росії є паралельний імпорт, тобто контрабанда, то тепер з'явився паралельний експорт. Через Казахстан, Киргизстан, Вірменію можна переганяти певні обсяги нафти й нафтових продуктів. Якщо в Росії вони продадуть паливо по 75 – 76 рублів, то за кордоном це коштуватиме під тисячу. Звичайно вони використовуватимуть всі схеми, щоб це паливо відправляти за межі Росії", – зауважив експерт з питань нафти та газу.

Уряд країни-агресорки намагається з цією ситуацією боротися, але судячи з усього, ефект від такої боротьби поки незначний.

На автомобілістів, автолюбителів та загалом автомобільні компанії чекає підняття цін на паливо й великі перебої,

– підсумував Крутихін.

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