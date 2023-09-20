Причини ситуації із паливом, що склалася у Росії, є декілька. Їх в ефірі 24 Каналу пояснив Олег Пендзин – виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, зауваживши, що російська влада фактично "вистелила собі у ногу".

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Що спричинило дефіцит і як це впливає на війну

Одна головних причин нестачі палива у Росії – на літній період багато потужностей нафтопереробних заводів здають на капітальний ремонт. Традиційно, того, що виробляли наявні потужності для внутрішнього ринку, було достатньо.

Однак цьогоріч у них стрімко впав рубль і продавати на експорт нафтопродукти стало набагато вигідніше, ніж на внутрішній ринок. Тому нафтопродукти, якими насамперед мали забезпечити аграріїв для збору врожаю та осінньо-польових робіт, поїхали до країн ближнього закордоння.

Росіяни, як завжди, не змогли скласти "2+2" докупи та вистрелили собі в ногу. Тож в них виявився шалений дефіцит в тих регіонах, де немає нафтопереробних підприємств,

– зауважив Олег Пендзин.

В регіонах, куди нафтопродукти потрібно довозити, виник шалений дефіцит. Що, соєю чергою, призвело до стрімкого зростання цін на заправках. Але навіть попри це, палива катастрофічно не вистачає.

Будь-яке знищення нафтопереробних підприємств та баз, які забезпечують пальним росіян (зокрема на війні), унеможливлюють активний супротив окупантів на напрямках, де наші Збройні Сили наступають.

Олег Пендзин про дефіцит палива в Росії: дивіться відео

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