Причины ситуации с топливом, сложившейся в России, есть несколько. Их в эфире 24 Канала объяснил Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, заметив, что российские власти фактически "выстлали себе в ногу".
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Что повлекло за собой дефицит и как это влияет на войну
Одна из главных причин нехватки топлива в России – на летний период многие мощности нефтеперерабатывающих заводов сдают на капитальный ремонт. Традиционно того, что производили имеющиеся мощности для внутреннего рынка, было достаточно.
Однако в текущем году у них стремительно упал рубль и продавать на экспорт нефтепродукты стало гораздо выгоднее, чем на внутренний рынок. Поэтому нефтепродукты, которыми прежде всего должны обеспечить аграриев для сбора урожая и осенне-полевых работ, поехали в страны ближнего зарубежья.
Россияне, как всегда, не смогли сложить "2+2" вместе и выстрелили себе в ногу. Поэтому у них оказался яростный дефицит в тех регионах, где нет нефтеперерабатывающих предприятий,
– заметил Олег Пендзин.
В регионах, куда нефтепродукты нужно довозить, возник яростный дефицит. Что, в свою очередь, привело к стремительному росту цен на заправках. Но даже несмотря на это топлива катастрофически не хватает.
Любое уничтожение нефтеперерабатывающих предприятий и баз, обеспечивающих горючим россиян (в том числе на войне), делают невозможным активное сопротивление оккупантов на направлениях, где наши Вооруженные Силы наступают.
Олег Пендзин о дефиците топлива в России: смотрите видео
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