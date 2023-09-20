Оккупанты заявили о работе ПВО, в то же время мониторинговые группы зафиксировали пролет ракеты над Крымом. Происходящее на оккупированном полуострове сегодня, 20 сентября, следит 24 Канал.

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Первые сообщения в телеграмм-каналах о взрывах появились в 12:00. Отмечают, что в районе Нефтяной гавани, где захватчики распылили дым, находится главная нефтебаза Черноморского флота. Там хранятся миллионы тонн горючего.

Со временем пользователи сообщили, что между Северной стороной Севастополя и Инкерманом местные видели столб дыма. А также о звуках взрывов в районе Бальбека, где расположен аэродром.

Над Крымом заметили ракеты

Очевидцы рассказали, что звуки взрывов, похожие на работу ПВО, были слышны в районе Федюхиных высот в Севастополе.

Также под Симферополем сняли на видео, как ракеты улетают на Юг. Кроме того, над полуостровом заметили летающие неизвестные дроны.

Оккупанты заявили об атаке

Так называемый губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников и якобы успешной работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадово и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары. Однако, очевидцы говорят обратное, жалуются на едкий запах дыма. Его очень отчетливо видны на кадрах, распространенных с места событий.

В частности, дым был замечен вблизи воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.