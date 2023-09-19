Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что происходит на временно оккупированном полуострове и вокруг Крымского моста. В ГУР прогнозируют, что к зиме наши военные могут успеть разорвать сухопутное сообщение между Россией и Крымом

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ВСУ работают системно и упорно

Утром 19 сентября в Севастопольской бухте оккупанты еще раз устроили дымовую завесу. Тогда же снова перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Таким образом, российский Черноморский флот на главной базе дислокации в Севастополе пытается закрыть ключевые объекты, в том числе корабли, от атак Storm Shadow, которые каждый раз якобы уничтожает российская система противовоздушной обороны.

Нет, не уничтожает и время от времени ракеты попадают куда надо,

– сказал Селезнев.

Более того, с учетом того, что сейчас украинская армия системно и настойчиво работает над созданием поля предстоящей битвы, то "хлопков" с использованием ракет Storm Shadow или SCALP будет больше.

Как только мы получим от наших немецких партнеров Taurus, они так же будут прилетать и приветствовать россиян с тем, что они находятся на чужой земле, на территории суверенной Украины. Соответственно будет происходить "хлопок", а оккупанты в Крыму станут "хорошими",

– отметил военный эксперт.

Ситуация в Крыму достаточно динамичная и постоянные заявления Кремля о том, что территория полуострова, в частности Севастополя, надежно защищена – ложь. Подтверждением этого являются события последних 4 – 6 недель, совершенные Силами обороны, начиная от взрывов на мысе Тарханкути и заканчивая "хлопком", который время от времени происходит в Феодосийском районе.

"Динамика есть и дальше будет больше", – добавил Селезнев.

Как ВСУ создают поле битвы на полуострове: смотрите видео

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