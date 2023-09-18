Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, комментируя слова главы ГУР Кирилла Буданова о сухопутном коридоре к полуострову.

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"До сезона дождей есть еще более месяца, чтобы выйти южнее зон почв, склонных к осеннему бездорожью. Это примерно на уровень Токмак – Черниговка – Волноваха", – отметил Свитан.

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Добравшись до песков, украинские военные смогут наступать на протяжении всей зимы. Осталось около 15–20 километров, которые защитники постепенно преодолевают по меньшей мере по двум направлениям.

Можно ли "срезать"

По словам военного эксперта, сейчас вырисовывается еще и третье направление продвижения к песчаным почвам. Силы обороны Украины могут выйти на них после форсирования Днепра в районе Херсона.

"Механизмы освобождения есть. Даже зайти в Крым мы можем до конца этого года", – добавил Свитан.

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