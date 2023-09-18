Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, коментуючи слова очільника ГУР Кирила Буданова про сухопутний коридор до півострова.

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"До сезону дощів маємо ще понад місяць, щоб вийти південніше зон ґрунтів, схильних до осіннього бездоріжжя. Це приблизно на рівень Токмак – Чернігівка – Волноваха", – зазначив Світан.

Українські військові можуть зайти в Крим до кінця року: дивіться відео 24 каналу

Діставшись пісків, українські військові зможуть наступати протягом усієї зими. Лишилось близько 15–20 кілометрів, які захисники поступово долають щонайменше за двома напрямками.

Чи можна "зрізати"

За словами військового експерта, натепер вимальовується ще й третій напрямок просування до піщаних ґрунтів. Сили оборони України мають можливість вийти на них після форсування Дніпра в районі Херсона.

"Механізми звільнення є. Навіть зайти в Крим ми можемо до кінця цього року", – додав Світан.

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