Коли Україна звільнить Крим, для Путіна це буде дуже болюча втрата. Таку думку 24 Каналу озвучив ведучий каналу Ходорковський LIVE, російський опозиційний журналіст Сергій Асланян.
Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії
Для Путіна Крим важливіший, ніж Сочі
Сергій Асланян переконаний, що після деокупації Криму Путін буде "годувати" росіян тезами, що нібито "так і повинно бути", "все для захисту кримчан". Спочатку росіяни начебто кинулись "рятувати" півострів від "поганої" України, а згодом їм доведеться звідти втікати.
Однак все-таки втрата Криму для Путіна буде дуже болючою. Рідне місто бункерного діда – Санкт-Петербург, він любить Сочі, яке для нього дуже важливе. Однак Крим був чи не найбільшою мрією диктатора.
Володіти Кримом – завжди було мрією Путіна. Крим був анексований не тому, що це була випадкова земля, яка визначена як "територіальна втрата". Ні, це була мрія. Втрата мрії – це дуже боляче,
– зауважив опозиціонер.
Асланян про значення Криму для Путіна: дивіться відео
Деокупація Криму: головне
- Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до повернення та інтегрування Криму в нашу державу. За словами Президента України, наразі влада розробляє конкретні кроки щодо деокупації та забезпечення безпеки Криму після його звільнення.
- Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що його уряд працює над моделлю розвитку Криму після деокупації. Вона складатиметься з п'яти пунктів: створення нового туристичного центру у Європі; розвиток інфраструктури; енергетична незалежність; аграрний сектор; створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що обстріли у тимчасово окупованому Криму триватимуть надалі, поки півострів не буде звільнений від росіян. Деокупація Криму відбуватиметься в той спосіб, який Україна буде вважати за необхідне. Мовиться і про використання зброї.