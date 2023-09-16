Коли Україна звільнить Крим, для Путіна це буде дуже болюча втрата. Таку думку 24 Каналу озвучив ведучий каналу Ходорковський LIVE, російський опозиційний журналіст Сергій Асланян.

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Для Путіна Крим важливіший, ніж Сочі

Сергій Асланян переконаний, що після деокупації Криму Путін буде "годувати" росіян тезами, що нібито "так і повинно бути", "все для захисту кримчан". Спочатку росіяни начебто кинулись "рятувати" півострів від "поганої" України, а згодом їм доведеться звідти втікати.

Однак все-таки втрата Криму для Путіна буде дуже болючою. Рідне місто бункерного діда – Санкт-Петербург, він любить Сочі, яке для нього дуже важливе. Однак Крим був чи не найбільшою мрією диктатора.

Володіти Кримом – завжди було мрією Путіна. Крим був анексований не тому, що це була випадкова земля, яка визначена як "територіальна втрата". Ні, це була мрія. Втрата мрії – це дуже боляче,

– зауважив опозиціонер.

Асланян про значення Криму для Путіна: дивіться відео

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