Так, зараз на півострові спостерігаються проблеми з паливом. Це помітили з початку вересня.

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У Криму – гуманітарна криза

Як розповіли у Центрі національного спротиву, починаючи з вересня у Криму спостерігаються проблеми з паливом. Це пов’язано з тим, що відбулося зниження обсягів відвантаження автомобільного палива із російських нафтопереробних заводів на тимчасово окупований півострів.

Постачання палива обумовлена порушенням логістичних маршрутів з територією Росії. А також зниженою купівельною спроможністю серед жителів півострова,

– зазначили у ЦНС.

Зараз російські терористи планують нові механізми субсидування окремих мереж АЗС, щоб уникнути майбутнього зростання цін на пальне. Втім, таке рішення створить передумови для закриття тих АЗС, які не будуть отримувати субсидій.

У росіян додалися нові проблеми