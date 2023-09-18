Полуостров нетрудно вернуть, если разрушить эту незаконную конструкцию и бороться с оккупантами дальнобойными ракетами. Такое мнение в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил военный эксперт Петр Черник.
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Крым не сложно взять. Для этого надо завалить мост и месяц времени "перемалывать" их (россиян – 24 Канал) дальнобойными ракетами,
– объяснил военный эксперт.
Борьба за Крым
В борьбе за украинский полуостров может помочь резерв до тысячи дальнобойных ракет, отметил Черник. Например, много разговоров велось относительно ракеты AGM-158.
"Надо до тысячи ракет. Тогда артерии, которая питает, – нет. Все, что плівет, – топим", – отметил он.
Петр Черник о борьбе с россиянами в Крыму: смотреть видео
В частности, ракета AGM-158 JASSM относится к классу "воздух – поверхность". Она американского производства предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных целей, которые перемещаются в любых условиях и в любое время.
Ракета имеет дальность от 360 километров, боевую часть 450 килограмм и может быть интегрирована в состав вооружения бомбардировщиков F-16.
"Ее можно применять к чему-либо: стоит, плывет, двигается – оно бьет. Засыпать тысячами (ракет – 24 Канал) Нет что есть – пить, им (россиянам – 24 Канал) конец", – добавил Петр Черник.
Крым: последние новости
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут разорвать сухопутный коридор России с Крымом до наступления зимы. Кремль испытывает большое волнение, ведь преждевременно развернул свои резервы.
- Российские оккупанты не удержатся в Крыму – уже начат процесс освобождения полуострова. Попытка противостояния для них может перерасти в "географический котел".
- Частый "хлопок", встречающийся на полуострове, напоминает оккупантам, что им давно пора убираться. Накануне, 17 сентября, им снова было неспокойно – слышались взрывы. Они звучали ориентировочно из Фиолента.