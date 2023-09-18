Півострів не важко повернути, якщо зруйнувати цю незаконну конструкцію та боротися з окупантами далекобійними ракетами. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу відзначив військовий експерт Петро Черник.

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Крим не складно взяти. Для цього треба завалити міст і місяць часу "перемелювати" їх (росіян – 24 Канал) далекобійними ракетами,

– пояснив військовий експерт.

Боротьба за Крим

У боротьбі за український півострів може допомогти резерв до тисячі далекобійних ракет, відзначив Черник. Наприклад, багато розмов точилося щодо ракети AGM-158.

"Треба до тисячі ракет. Тоді артерії, яка живить, – немає. Все, що пливе, – топимо", – відзначив він.

Петро Черник про боротьбу з росіянами у Криму: дивитись відео

Зокрема, ракета AGM-158 JASSM відноситься до класу "повітря – поверхня". Вона американського виробництва, призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних цілей, які переміщуються в будь-яких умовах і в будь-який час.

Ракета має дальність від 360 кілометрів, бойову частину 450 кілограмів і може бути інтегрована до складу озброєння бомбардувальників F-16.

"Її можна застосовувати до будь чого: стоїть, пливе, рухається – воно б'є. Засипати тисячами (ракет – 24 Канал) Немає що їсти – пити, їм (росіянам – 24 Канал) кінець", – додав Петро Черник.

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