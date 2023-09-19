Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що відбувається на тимчасово окупованому півострові та довкола Кримського мосту. У ГУР прогнозують, що до зими наші військові можуть встигнути розірвати сухопутне сполучення між Росією та Кримом.

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ЗСУ працюють системно та наполегливо

Зранку 19 вересня у Севастопольській бухті окупанти вкотре влаштували димову завісу. Тоді ж знову перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. У такий спосіб російський Чорноморський флот на головній базі дислокації у Севастополі намагається закрити ключові об'єкти, зокрема кораблі, від атак Storm Shadow, які кожного разу нібито знищує російська система протиповітряної оборони.

Ні, не знищує і час від часу ракети влучають куди треба,

– мовив Селезньов.

Ба більше, з урахуванням того, що нині українська армія системно та наполегливо працює над створенням поля майбутньої битви, то "бавовн" з використанням ракет Storm Shadow чи SCALP буде більше.

Як тільки ми отримаємо від наших німецьких партнерів Taurus, то вони так само будуть прилітати й вітати росіян з тим, що вони перебувають на чужій землі, на території суверенної України. Відповідно ставатиметься "бавовна", а окупанти у Криму стануть "хорошими",

– зазначив військовий експерт.

Ситуація у Криму досить динамічна й постійні заяви Кремля про те, що територія півострова, зокрема Севастополя, надійно захищена – брехня. Підтвердженням цього є події останніх 4 – 6 тижнів, здійснені Силами оборони, починаючи від вибухів на мисі Тарханкуті й закінчуючи "бавовною", що час від часу трапляється у районі Феодосії.

"Динаміка є і далі буде більше", – додав Селезньов.

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