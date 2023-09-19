Утром движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрывали. Что случилось в Севастопольской бухте – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание Что такое "дымовая завеса": поможет ли она россиянам спасти Крымский мост

В Севастопольской бухте – дымовая завеса

На обнародованных фото можно увидеть, что в Севастопольской бухте российские военные снова устроили дымовую завесу.

В Южной бухте Севастополя то ли дымовая завеса, то ли горит,

– пишут очевидцы.



Дымовая завеса в Крыму / фото из соцсетей



В Крыму много дыма / фото из соцсетей

Отметим, что утром 19 сентября движение автотранспорта по Крымскому мосту снова было перекрыто. Кроме этого, звучала сирена в Нахимовском районе Севастополя. А в Новофедоровке в 6:45 была одна сирена.

А такая ситуация сейчас на Крымском мосту.



Ситуация на Крымском мосту / фото из соцсетей

Захватчики, как всегда, начали бредить о якобы "учениях". Так, Развожаев заявил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с "тренировкой военных России".

"По информации от Черноморского флота – используются табельные средства аэрозольного маскировки", – говорится в сообщении.

Действительно ли дымовая завеса поможет оккупантам спасти Крымский мост

Отметим, что оккупанты регулярно используют дымовые завесы, когда Крымский мост находится под угрозой. Это достаточно известный тактический прием. Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко рассказал, что от такого дыма заранее указанные координаты в ракетах или беспилотниках не изменятся.

По его словам, дымы, возможно, способны несколько влиять на аппараты, где есть оптический канал. Они могут частично скрыть опоры самого Крымского моста.