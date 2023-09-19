Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Чаленко. По его словам, когда Россия решила напасть на Украину полномасштабной войной, она тем самым полностью ликвидировала свою невидимую защиту Крыма.

Смотрите также Россияне не удержатся в Крыму: ВСУ начали деоккупацию полуострова

Что происходит на полуострове

До 24 февраля 2022 года россияне делали все, чтобы о теме Крыма забыли, пытались перенести ее обсуждение на десятки лет в будущее. Хотя Украина всегда настаивала на восстановлении нашего территориального суверенитета.

Сегодня действия Украины постепенно "выжимают" Россию как военную силу с полуострова. Ликвидация каждой системы ПВО, произошедшее с С-400 "Триумф", с лодкой "Ростов-на-Дону" – все это показывает, что страна-агрессор не может сохранить свою мощь на территории полуострова.

Деокупация уже проходит малыми шагами и будет только нарастать. Глядя на эффективность операций наших сил обороны, СБУ, ГУР, я убежден, что Крым мы вернем в очень короткие сроки. И с каждым днем эта уверенность только растет,

– сказал Игорь Чаленко.

Политолог рассказал о деоккупации Крыма: смотрите видео

Ситуация в Черном море: последние новости