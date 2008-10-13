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      Урядова допомога

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      Урядова допомога

      Британський уряд подає руку допомоги найбільшим банкам Туманного Альбіону.

      Три лідери сектору отримають 37 млрд. фунтів стерлінгів з державного бюджету. Британський прем’єр-міністр Гордон Браун вже заявив про початок вливання коштів у фінансову систему. Інвестиції проводитимуться у вигляді викупу акцій. Найбільшу суму отримає RBS - 20 млрд. фунтів стерлінгів. З них 5 піде на викуп привілейованих акцій, а решта 15 - на купівлю звичайних паперів. Ще 17 млрд. фунтів стерлінгів розділять між собою Lloyds TSB та HBOS. Цікаво, що Barclays, який також переживає не найкращі часи, офіційно відмовився від допомоги уряду. 6,5 млрд. фунтів він планує залучити шляхом додаткової емісії акцій.Зазначимо, в обмін на надання допомоги, уряд висуває до банків низку вимог. Так, працівники банків тимчасово не отримуватимуть бонусів, а акціонери - дивідендів. Окрім цього, банки мають відновити кредитування населення та бізнесу, а до ради правління фінустанов мають увійти урядові представники. Наразі на казначейські вливання позитивно відреагував фондовий ринок. Торги на Лондон Сток Ексчейндж розпочались небувалим за останні кілька тижнів зростанням.
      blog_ava
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      Новини за 13 жовтня 2008
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