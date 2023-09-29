Нефтяные компании поняли, что реализовывать свой продукт по цене на российских АЗС им совсем не выгодно и начали "перегонять" все за границу. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин, заметив, что для этого используют не всегда законные схемы.

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Что с российскими АЗС

Владельцы сетей АЗС должны продавать бензин и дизельное топливо по ценам, которые им диктуют местные, федеральные власти. Они в свою очередь требуют не повышать цены, поэтому люди постоянно находятся под давлением.

На бирже они покупают скажем бензин А-95 за 76 рублей. А на бензоколонке, чтобы им заправиться – больше 60 пока нет. Выходит, что владелец АЗС покупает по 70 с лишним, а продает по 60. Так не бывает, надо либо разориться, либо закрывать такой бизнес, потому что это уже совсем не бизнес,

– сказал Михаил Крутыхин.

Эксперт по нефти и газу объяснил ситуацию с российскими АЗС: смотрите видео

Какой выход находят

Нефтяные компании видят, что российские власти призывают их сокращать экспорт якобы для того, чтобы поддержать высокие цены на нефть на мировом рынке и его стабильность. Выходом из ситуации для нефтяных компаний является работа на зарубежные страны.

"Так же как в России есть параллельный импорт, то есть контрабанда, то теперь появился параллельный экспорт. Через Казахстан, Кыргызстан, Армению можно перегонять определенные объемы нефти и нефтяных продуктов. Если в России они продадут топливо по 75 – 76 рублей, то за границей это будет стоить тысячу. Конечно они будут использовать все схемы, чтобы это топливо отправлять за пределы России", – отметил эксперт по нефти и газу.

Правительство страны-агрессора пытается с этой ситуацией бороться, но судя по всему, эффект от такой борьбы пока незначителен.

Автомобилистов, автолюбителей и в целом автомобильные компании ожидает поднятия цен на топливо и большие перебои,

– подытожил Крутыхин.

Любопытно! Финансирование войны обходится России в гораздо большие суммы, чем она может себе позволить. А отрасли, хоть немного удерживавшие экономику страны-агрессора на плаву – рассыпаются. Больше о том, как Россия загнала себя в экономическую ловушку – читайте по ссылке.

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