Что происходит с экономикой России

За первую половину 2023 года государственный долг России вырос на 2,2 триллиона рублей, об этом заявили российские СМИ По сравнению с 1 июля 2022 года нынешняя цифра выросла на 27,5%. В бюджете России на 2023 год, общие расходы на госдолг были запланированы в размере 2,5 триллиона рублей.

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Доходы и расходы также не соответствуют плану. В первой половине 2023 года россияне получили дефицит бюджета – 2,35 триллиона рублей, соответственно:

Расходы выросли на 17,5% – это 2,2 триллиона рублей.

Доходы смогли выполнить всего на 47,4% из 56% запланированных.

Напомним! Раньше Путин заявлял, что российская экономика в порядке Более того, по его словам, россиянам удалось восстановить ранее заблокированные золотовалютные резервы.

Новые заявления Путина

Несмотря на очевидные факты ухудшения экономики России, российский президент продолжает настаивать, что санкции не имеют реальной силы. Путин считает, что ситуация не просто стабильная, но и улучшается.

В одном из своих заявлений, кремлевский лидер подчеркнул, что российская экономика лучше немецкой. После чего он повысил себе и своим силовикам зарплату. Увеличение выплат произошло и у заместителя председателя Совбеза России – Дмитрия Медведева.

Что реально происходит с российской экономикой: