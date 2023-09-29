Что происходит с экономикой России
За первую половину 2023 года государственный долг России вырос на 2,2 триллиона рублей, об этом заявили российские СМИ По сравнению с 1 июля 2022 года нынешняя цифра выросла на 27,5%. В бюджете России на 2023 год, общие расходы на госдолг были запланированы в размере 2,5 триллиона рублей.
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Доходы и расходы также не соответствуют плану. В первой половине 2023 года россияне получили дефицит бюджета – 2,35 триллиона рублей, соответственно:
- Расходы выросли на 17,5% – это 2,2 триллиона рублей.
- Доходы смогли выполнить всего на 47,4% из 56% запланированных.
Новые заявления Путина
Несмотря на очевидные факты ухудшения экономики России, российский президент продолжает настаивать, что санкции не имеют реальной силы. Путин считает, что ситуация не просто стабильная, но и улучшается.
В одном из своих заявлений, кремлевский лидер подчеркнул, что российская экономика лучше немецкой. После чего он повысил себе и своим силовикам зарплату. Увеличение выплат произошло и у заместителя председателя Совбеза России – Дмитрия Медведева.
Что реально происходит с российской экономикой:
- Сокращение экспорта в ЕС. Сейчас эта цифра составляет – 12 миллиардов кубометров газа, раньше – 170 – 180 миллиардов кубометров.
- Рост цены на газ. Потребители "Газпрома" также ощутят на себе изменения с 1 июля 2024 года.
- Центробанк России объявил об увеличенной инфляции.
- Компания "Газпром" стала убыточной.