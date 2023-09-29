Как подать показатели счетчиков газа

"Нефтегаз" призвал своих клиентов передавать показания счетчика за потребленный газ до 5 октября. Если это не сделать, в платежках могут поступить недостоверные суммы.

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Не тратьте время на вызовы в контакт-центр, визиты в Центры обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей. Фиксируйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нефтегаз Украины". Тестуйте наши диджитал – каналы и выбирайте самый удобный,

– говорится в сообщении.

Передать показатели можно онлайн:

чатботы;

СМС на номер 4647;

личный кабинет ;

по упрощенной процедурой.

Также можно обратиться за следующими номерами, чтобы подать показатели используя IVR меню:

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888.

Обратите внимание! Все остальные услуги учета могут быть не корректными и не работать.

Сколько украинцы платят за газ

Услугами "Нефтегаз" сейчас пользуется около 98% по тарифу 7,96 гривны за кубометр газа. Цены до 2024 года поднимать не будут. Также стоимость не будет расти и у других поставщиков.