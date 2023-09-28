В Украине открыли еще 5 скважин
Четыре из них были пробурены на старых месторождениях, которым 45 – 55 лет. Пятая скважина полностью новая – впервые этот газ был запущен в газотранспортную систему Украины в этом месяце.
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Из-за использования новых технологий на двух старых месторождениях удалось увеличить объемы добычи на 35% и почти на 50%.
Нафтогаз вышел из дефолта
Компания Нафтогаз объявила о выход из дефолта, поскольку выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах и осуществила необходимые для этого платежи.
Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 позволяет нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами.
Он добавил, что компромисс удалось достичь благодаря сотрудничеству с финансовыми и юридическими советниками.