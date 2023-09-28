В Украине открыли еще 5 скважин

Четыре из них были пробурены на старых месторождениях, которым 45 – 55 лет. Пятая скважина полностью новая – впервые этот газ был запущен в газотранспортную систему Украины в этом месяце.

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Из-за использования новых технологий на двух старых месторождениях удалось увеличить объемы добычи на 35% и почти на 50%.

Напомним! Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказывал, что планируется сохранять темпы роста добычи газа в 7%. В 2024 году компания поставила своей целью добыть 14 миллиардов кубических метров ресурса.

Нафтогаз вышел из дефолта

Компания Нафтогаз объявила о выход из дефолта, поскольку выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах и осуществила необходимые для этого платежи.

Алексей Чернышев Глава компании НАК Нафтогаз Украины Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 позволяет нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами.

Он добавил, что компромисс удалось достичь благодаря сотрудничеству с финансовыми и юридическими советниками.

Обратите внимание! Еще 28 июля "Нафтогаз" получил согласие инвесторов на реструктуризацию евробондов со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.