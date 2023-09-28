В Україні відкрили ще 5 свердловин
Чотири з них були пробурені на старих родовищах яким 45 – 55 років. П'ята свердловина повністю нова – вперше цей газ запустили у газотранспортну систему України цього місяця.
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Через використання нових технологій на двох старих родовищах вдалося збільшити обсяги видобутку на 35% та майже 50%.
Нафтогаз вийшов з дефолту
Компанія Нафтогаз оголосила про вихід з дефолту, так як виконала умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 і 2026 роках та здійснила необхідні для цього платежі.
Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає нам змогу розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами.
Він додав, що компромісу вдалося досягти завдяки співпраці з фінансовими та юридичними радниками.