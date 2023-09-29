Як подати показники лічильників газу

"Нафтогаз" закликав своїх клієнтів передавати показання лічильника за спожитий газ до 5 жовтня. Якщо цього не зробити, у платіжках можуть надійти недостовірні суми.

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Не витрачайте час на дзвінки в контакт-центр, візити в Центри обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платіжок. Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал – канали та обирайте найзручніший,

– йдеться у повідомленні.

Передати показники можна онлайн:

чатботи;

СМС на короткий номер 4647;

особистий кабінет;

за спрощеною процедурою.

Також можна звернутися за наступними номерами, щоб подати показники використовуючи IVR меню:

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888.

Зверніть увагу! Усі інші сервісу обліку можуть бути не коректними та не працювати.

Скільки українці платять за газ

Послугами "Нафтогаз" нині користується близько 98% за тарифом 7,96 гривні за кубометр газу. Ціни до 2024 року підіймати не будуть. Також вартість не зростатиме і в інших постачальників.