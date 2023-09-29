Що відбувається з економікою Росії
За першу половину 2023 року державний борг Росії зріс на 2,2 трильйона рублів, про це заявили російські ЗМІ. Порівняно з 1 липнем 2022 року, теперішня цифра зросла на 27,5%. У бюджеті Росії на 2023 рік, загальні видатки на держборг були заплановані у розмірі 2,5 трильйони рублів.
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Доходи і витрати також не відповідають плану. У першій половині 2023 року росіяни отримали дефіцит бюджету – 2,35 трильйона рублів, відповідно:
- Витрати зросли на 17,5% – це 2,2 трильйона рублів.
- Доходи змогли виконати лише на 47,4% з 56% запланованих.
Нові заяви Путіна
Попри доволі очевидні факти погіршення економіки Росії, російський президент продовжує наполягати, що санкції недієві. Путін вважає, що ситуація не просто стабільна, а ще й покращується.
В одній зі своїх заяв, кремлівський лідер наголосив що російська економіка краща за німецьку. Після чого, він підвищив собі і своїм силовикам зарплату. Збільшення виплат відбулося і у заступника голови Радбезу Росії – Дмитра Медведєва.
Що реально відбувається з російською економікою:
- Скорочення експорту до ЄС. Зараз ця цифра складає – 12 мільярдів кубометрів газу, раніше – 170 – 180 мільярдів кубометрів.
- Зростання ціни на газ. Споживачі "Газпрому" також відчують на собі зміни з 1 липня 2024 року.
- Центробанк Росії оголосив про збільшену інфляцію.
- Компанія "Газпром" стала збитковою.