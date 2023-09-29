Що відбувається з економікою Росії

За першу половину 2023 року державний борг Росії зріс на 2,2 трильйона рублів, про це заявили російські ЗМІ. Порівняно з 1 липнем 2022 року, теперішня цифра зросла на 27,5%. У бюджеті Росії на 2023 рік, загальні видатки на держборг були заплановані у розмірі 2,5 трильйони рублів.

Читайте також "Нафтогаз" закликав українців перевірити показники газових лічильників

Доходи і витрати також не відповідають плану. У першій половині 2023 року росіяни отримали дефіцит бюджету – 2,35 трильйона рублів, відповідно:

Витрати зросли на 17,5% – це 2,2 трильйона рублів.

Доходи змогли виконати лише на 47,4% з 56% запланованих.

Нагадаємо! Раніше Путін заявляв, що російська економіка в порядку. Щобільше, за його словами, росіянам вдалося відновити раніше заблоковані золото-валютні резерви.

Нові заяви Путіна

Попри доволі очевидні факти погіршення економіки Росії, російський президент продовжує наполягати, що санкції недієві. Путін вважає, що ситуація не просто стабільна, а ще й покращується.

В одній зі своїх заяв, кремлівський лідер наголосив що російська економіка краща за німецьку. Після чого, він підвищив собі і своїм силовикам зарплату. Збільшення виплат відбулося і у заступника голови Радбезу Росії – Дмитра Медведєва.

Що реально відбувається з російською економікою: