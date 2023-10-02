Криза у "Газпромі"

Російські ЗМІ повідомили, що в оновлених даних "Газпрому" зазначається про зниження рівня видобутку російського газу. У звіті йдеться про результати першого півріччя 2023 року.

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З січня по червень 2023 року видобуток "Газпрому" склав 179,45 мільярда кубометрів, це на 24,7% нижче ніж за аналогічний період 2022 року. Російський газовий магнат пояснює такий занепад відмовою закордонних партнерів від сировини з Росії.

Зверніть увагу! З 179,45 мільярда кубометрів – 166 мільярда кубометрів пішли на зовнішній та внутрішні ринки.

"Газпром" намагається стверджувати, що на зниження видобутку газу впливає геополітика. Російський монополіст наголошує, що в Європі загалом менше використовують газ і тому закуповують його невеликими об'ємами. Щобільше, представники "Газпрому" кажуть, що погода в Росії також була несприятливою для видобутку сировини.

У 2022 році з січня по червень було поставлено 225,7 мільярда кубометрів газу.

Загалом, постачання на зовнішній та внутрішній ринок у 2023 році, у порівнянні з 2022 роком зменшилось на 26,5%. І це з урахуванням того, що саме торік трубопровід "Північний потік – 1" припинив передачу сировини до Європи. Зараз газ відправляється у європейські країни через транзитні шляхи в Україні і "Турецьким потоком".

Нагадаємо! Після початку повномасштабного вторгнення, Росія почала вимагати від інших країн надавати оплату за газ в рублях.