Це досить серйозна проблема, яка в першу чергу вдарить по пересічним росіянам, зазначив 24 Каналу експерт з питань нафти та газу Михайло Крутихін. Вони власним коштом змушені будуть рятувати компанію-гіганта.

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Проблеми "Газпрому"

Після виходу з європейських ринків, Путін своїми вказівками намагався спрямувати газ на схід, тобто в Китай. Диктатор тисне на "Газпром", аби там пришвидшили відповідні роботи для налагодження постачання. Але для надійної інфраструктури треба щонайменше 12 – 15 років і гроші.

"Але навіть в цьому випадку це не буде така ж потужність, як на західних ринках. Та й Китай не давав згоду на отримання додаткового газу. Тому це все порожні розмови", – відзначив експерт з питань нафти та газу.

Саме тому "Газпром" скорочує видобуток газу майже на 25%. А це означає припинення роботи з освоєння нових родовищ, закриття певних свердловин, виведення їх з експлуатації.

Михайло Крутихін про проблеми російського "Газпрому": дивитись відео

Рішення не на користь росіян

Тож, тиск з боку Путіна, недоотримання коштів з продажу та додаткові "екстраподатки", які "Газпром", за словами Крутихіна, "попросили" заплатити до бюджету країни-агресорки – очевидні збитки для компанії. Компенсувати їх мають пересічні мешканці.

Опублікований наказ, що підвищать тарифи на газ для населення Росії. А там ціни визначаються урядовими постановами. За два рази в наступному році вони мають підвищитися на 20%. "Газпром" буде в мінусі прибутку і додатково збиратиме гроші з населення, яке "виручатиме" це "народне надбання",

– зазначив він.

Ба більше – дуже довго "виручатиме". Бо в такій ситуації керівники "Газпрому" вимагатимуть більшого грошового забезпечення для себе. І організують масштабні проєкти, які не окупляться. Наприклад, будівництво нового газопроводу в напрямку Китаю.

""Газпром" – особлива компанія, якою фактично володіє російський президент. Тому "прогоріти" вона не може. Довгий час буде в стані збитку, але "рятуватимуть" платники податків, які платитимуть більше за газ і бачитимуть, як державні кошти використовуються для підтримки цього монстра", – резюмував Михайло Крутихін.

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