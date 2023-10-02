Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 2 жовтня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,5 гривні (-5 копійок проти 29 вересня), а продаж – 38,2 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,1 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 40,88 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,72 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,17 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+8 копійок), а продаж – (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,25 гривні (-9 копійок), а продаж – 40,69 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (+4 копійки), а продаж – 38,1 гривні (-2 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 40,41 гривні (+1 копійка), а продають за 40,7 гривні (без змін).

Що з курсом на початку жовтня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у жовтні коридор можливих коливань перебуватиме в діапазоні 37,5 – 39 гривень за долар та 39,7 – 41 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Різниця між курсами покупки та продажу також навряд чи матиме якісь зміни можливі коливання і становитиме – 0,1 – 0,3 гривні.

Банкір додає, що після того, як НБУ може відпустити долар та лібералізувати різницю курсів міжбанку та обмінних пунктів, то ця "відстань" становитиме від 2% до 5%. Під час війни така ситуація абсолютно нормальна.

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