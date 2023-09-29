Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 29 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,55 гривні (-5 копійок проти 28 вересня), а продаж – 38,2 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (-12 копійок), а продають в середньому за 40,8 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,5 гривні (-20 копійок), а продаж – 38,2 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продаж – (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,2 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,86 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,96 гривні (-9 копійок), а продаж – 38,12 гривні (-8 копійок).

(-9 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 40,4 гривні (-8 копійок), а продають за 40,7 гривні (-7 копійок).

Долар на початку жовтня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня коливання вартості валют не перевищать 0,3 – 0,5 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коридор можливих коливань перебуватиме в діапазоні 37,5 – 39 гривень за долар та 39,7 – 41 гривень за євро. Різниця між курсами покупки та продажу також навряд чи матиме якісь зміни можливі коливання і становитиме – 0,1 – 0,3 гривні.

Крім того, експерт додав, що різниця курсів міжбанку та обмінних пунктів перебуватиме на "відстані" від 2% до 5% до повної лібералізації ринку. Лєсовий пояснює, що під час війни така ситуація абсолютно нормальна.

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