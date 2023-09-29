Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 29 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,55 гривны (-5 копеек против 28 сентября), а продажа – 38,2 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (-12 копеек), а продают в среднем по 40,8 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,5 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,2 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продажа – (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,2 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,86 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,96 гривны (-9 копеек), а продажа – 38,12 гривны (-8 копеек).

(-9 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают за 40,4 гривны (-8 копеек), а продают за 40,7 гривны (-7 копеек).

Доллар в начале октября

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе колебания стоимости валют не превысят 0,3 – 0,5 гривен.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Коридор возможных колебаний будет находиться в диапазоне 37,5 – 39 гривен за доллар и 39,7-41 гривен за евро. Разница между курсами покупки и продажи также вряд ли изменит возможные колебания и составит – 0,1 – 0,3 гривны.

Кроме того, эксперт добавил, что разница курсов межбанка и обменных пунктов будет находиться на "расстоянии" от 2 до 5% до полной либерализации рынка. Лесной объясняет, что во время войны подобная ситуация абсолютно нормальна.

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