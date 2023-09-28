Курс валют з 2 жовтня
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на наступному тижні разючих змін курсу не має бути, вірогідно щоденні коливання не перевищать 0,3 – 0,5 гривень. Хоча не можна виключати фактори, що на пряму впливають на фінансовий ринок.
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Коридор можливих коливань перебуватиме в діапазоні 37,5 – 39 гривень за долар та 39,7 – 41 гривень за євро. Різниця між курсами покупки та продажу також навряд чи матиме якісь зміни можливі коливання і становитиме – 0,1 – 0,3 гривні.
Лєсовий вважає, що до повної лібералізації різниця курсів міжбанку та обмінних пунктів перебуватиме на "відстані" від 2% до 5%. Під час війни така ситуація абсолютно нормальна.
Найбільше на поточну ситуацію на готівковому ринку вплинуть:
- події на фронті;
- розв’язання питання експорту сільгосппродукції, йдеться про функціонування тимчасового морського коридору чи укладання принципово нової зернової угоди, вирішення суперечностей з низкою країн ЄС щодо експорту української продукції;
- подальший економічний розвиток країни;
- отримання системної макрофінансової допомоги від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.
Ще одним фактором, що може тиснути на ринок, Лєсовий виділяє – вірогідні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Розуміємо, що з наближенням холодної пори року ризики ракетних та дронових обстрілів лише посилюватимуться. На даний час загальна ситуація на ринку залишається більш-менш прогнозованою і стабільною.