Курс валют з 2 жовтня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на наступному тижні разючих змін курсу не має бути, вірогідно щоденні коливання не перевищать 0,3 – 0,5 гривень. Хоча не можна виключати фактори, що на пряму впливають на фінансовий ринок.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коридор можливих коливань перебуватиме в діапазоні 37,5 – 39 гривень за долар та 39,7 – 41 гривень за євро. Різниця між курсами покупки та продажу також навряд чи матиме якісь зміни можливі коливання і становитиме – 0,1 – 0,3 гривні.

Лєсовий вважає, що до повної лібералізації різниця курсів міжбанку та обмінних пунктів перебуватиме на "відстані" від 2% до 5%. Під час війни така ситуація абсолютно нормальна.

Нагадаємо! 15 вересня НБУ суттєво пом’якшив валютні обмеження, зокрема значно збільшивши можливості представників фінсектору здійснювати продаж валюти тощо. Іншими словами, регулятор крок за кроком втілює стратегію валютної лібералізації, фіналом якої може стати на перехід до плаваючого курсу.

Найбільше на поточну ситуацію на готівковому ринку вплинуть:

події на фронті;

розв’язання питання експорту сільгосппродукції, йдеться про функціонування тимчасового морського коридору чи укладання принципово нової зернової угоди, вирішення суперечностей з низкою країн ЄС щодо експорту української продукції;

подальший економічний розвиток країни;

отримання системної макрофінансової допомоги від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.

Ще одним фактором, що може тиснути на ринок, Лєсовий виділяє – вірогідні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Розуміємо, що з наближенням холодної пори року ризики ракетних та дронових обстрілів лише посилюватимуться. На даний час загальна ситуація на ринку залишається більш-менш прогнозованою і стабільною.

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