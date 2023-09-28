Курс валют з 2 жовтня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на наступному тижні разючих змін курсу не має бути, вірогідно щоденні коливання не перевищать 0,3 – 0,5 гривень. Хоча не можна виключати фактори, що на пряму впливають на фінансовий ринок.

Читайте також Заморозка російських активів: США позбавили Москву 8 мільярдів доларів

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Коридор можливих коливань перебуватиме в діапазоні 37,5 – 39 гривень за долар та 39,7 – 41 гривень за євро. Різниця між курсами покупки та продажу також навряд чи матиме якісь зміни можливі коливання і становитиме – 0,1 – 0,3 гривні.

Лєсовий вважає, що до повної лібералізації різниця курсів міжбанку та обмінних пунктів перебуватиме на "відстані" від 2% до 5%. Під час війни така ситуація абсолютно нормальна.

Найбільше на поточну ситуацію на готівковому ринку вплинуть:

  • події на фронті;
  • розв’язання питання експорту сільгосппродукції, йдеться про функціонування тимчасового морського коридору чи укладання принципово нової зернової угоди, вирішення суперечностей з низкою країн ЄС щодо експорту української продукції;
  • подальший економічний розвиток країни;
  • отримання системної макрофінансової допомоги від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.

Ще одним фактором, що може тиснути на ринок, Лєсовий виділяє – вірогідні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Розуміємо, що з наближенням холодної пори року ризики ракетних та дронових обстрілів лише посилюватимуться. На даний час загальна ситуація на ринку залишається більш-менш прогнозованою і стабільною.