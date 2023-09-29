Кому треба стати на облік з 1 жовтня 2023 року

Згідно з новим Порядком організації та ведення військового обліку, який запрацював з січня 2023 року, з 1 жовтня на військовий облік повинні стати жінки медичних спеціальностей віком від 18 до 60 років.

Читайте також Санкції запроваджені, але чи працюють вони: що відбувається з доходами агресорки

Зверніть увагу! Правила військового обліку жінок-медиків були опубліковані ще у січні, втім набирають вони чинності лише у жовтні.

До спеціальностей та професій відносяться такі:

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;

професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

спеціальність стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

спеціальність біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

спеціальність фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза.

Однак ті, хто ще навчається, повинні отримати посвідчення з яким стануть на облік за місцем проживання. А ті жінки, які працюють, а також безробітні, повинні стати на військовий облік ТЦК самостійно.

Для цього потрібно надати список документів: заява про взяття на облік, паспорт або ID-картка, ідентифікаційний номер, документ про здобуття спеціальності/професії, довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює, свідоцтво про народження дітей/документ про опіку, свідоцтво про шлюб та фотокартки 3×4.

До речі, в МОЗ наголосили, що постановка на військовий облік – це не мобілізація. Облік потрібен для того, щоб узагальнити дані про наявний резерв медиків в державі.

Відтак жінки-медикині та жінки-фармацевтки можуть навіть виїжджати за кордон. Це можливо після 1 жовтня незважаючи чи стоїть жінка на військовому обліку, чи ні.

Що варто знати про субсидії на 2023 – 2024 роки

Чимало українцям перерахують житлові пенсії у жовтні. Це відбудеться внаслідок початку опалювального періоду 2023 – 2024 років.

До речі, кількість домогосподарств на житлову субсидію збільшиться через зростання тарифів на електроенергію. Порівняно з минулим опалювальним сезоном, це буде приблизно на 20%. Про це розповіла Суспільному директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Відтак багатьом житлову субсидію перерахують автоматично на опалювальний період 2023–2024 років. Тобто звертатися нікуди не потрібно. За даними Охріменко на сьогодні субсидію отримують приблизно 600 тисяч домогосподарств.

Тарифи підвищать чи ні

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що у жовтні тарифи на послуги ЖКГ залишаться без змін. Відтак тарифи на газ, опалювання та гарячу воду в опалювальний сезон залишатимуться на тому рівні, що і раніше.

Нагадуємо, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на деякі послуги. Він діятиме до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після нього. Йдеться про послуги централізованого опалення, гарячого водопостачання, розподілу газу.

Тариф на світло

Електроенергію для населення підвищили ще з 1 червня. Тепер єдиний тариф становить 2,64 гривні за кіловат. Раніше люди платили 1,44 гривні за кіловат, якщо споживали менше, ніж 250 кіловатів щомісяця, а 1,68 гривні за кіловат – якщо споживали понад 250 кіловатів щомісяця.

Економити на електроенергії можна користуючись двозонними та тризонними лічильниками. При двозонному лічильнику в нічний час кіловат електроенергії коштуватиме 1,32 гривні замість 2,64 гривні.

Тариф на воду

У липні НКРЕКП мала ухвалити постанову про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, втім через критику президента її скасували. Тарифи могли зрости в середньому за водопостачання на 62 гривні за місяць.

Тарифи на газ

У жовтні вони також не зміняться. Ще раніше в "Нафтогазі" прийняли рішення про збереження чинною ціни на газ у межах 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні,

– ще на початку літа заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Водночас Національна комісія з 1 жовтня 2023 року змінює підхід до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів. Деяким українцям зменшать тариф на доставку газу, і це зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів.

Чи чекати змін щодо пенсій з 1 жовтня

На кінець 2023 року в Україні не передбачено нових індексацій щодо пенсійних виплат. Відтак розмір пенсій залишається на тому рівні, що й був. Однак є виняток для пенсіонерів, яким виповниться протягом 70, 75 чи 80 років. Їм виплачуватимуть вікову надбавку.

Нагадуємо, що прожитковий мінімум для українців піднімуть на наступний рік – на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень. До слова, на основі прожиткового мінімуму формуються більшість соціальних виплат.

Пенсіонери в Україні станом 2023 рік отримують виплати від понад 1 тисячі до 10 тисяч гривень:

0, 6% пенсіонерів мають 1 227,80 гривні.

10,4% – понад 10 тисяч гривень.

15% – від 4 тисяч до 5 тисяч гривень.

21,3% – від 3 тисяч до 4 тисяч гривень.

23,2% – від 5 тисяч до 10 тисяч гривень.

29, 5% – від 2 тисяч до 3 тисяч гривень.

Цікаво, що на сьогодні середній розмір пенсії становить 5 563,34 гривні.

Касові апарати тепер повинні використовувати усі

Зміни у жовтні торкнулися й фізичних осіб-підприємці. Йдеться про платників податку 2 та 4 групи. З першого числа місяця вони повинні обов'язково використовувати реєстратори розрахункових операцій (PPO), тобто касові апарати.

Втім є категорії осіб, які можуть не встановлювати РРО:

ті, хто здійснює розрахунок на IBAN;

ті, хто приймає до оплати картки й надає послуги;

ті, чий бізнес зареєстрований у селах.

Для усіх інших у випадку, коли чек за товар чи послугу не виписаний, і таке правопорушення Державна податкова інспекція зареєструє вперше, то підприємець повинен заплатити 100% від суми реалізованої без касового апарату. А подальше недотримання вже передбачає штраф у розмірі 150% від суми проданих товарів чи послуг.

Вмикання фар та нові правила для водіїв

Відповідно до правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня водії всіх механічних транспортних засобах за містом повинні вмикати денні ходові вогні, або ближнє світло фар.

Важливо! У період світлого часу доби, але умовах недостатньої видимості, водій може замість ближнього світла фар вмикати протитуманні фари.

За порушення ПДР водій буде притягнутий до відповідальності. Мета такої вимоги про включення вогнів – не піддавати ризику себе та інших учасників дорожнього руху у період осінньо-зимового періоду.

Крім цього, у жовтні запровадять штрафи за порушення правил дорожнього руху. Відтак суми штрафів будуть більшими, а у випадку несплати штрафу, водія позбавлятимуть прав.

Водій за правопорушення може заплатити 40 тисяч гривень – це найбільша сума штрафу.

Штраф у розмірі 20 400 гривень отримуватимуть ті водії, які продовжили керувати транспортним засобом після того, як його позбавили цього права за рішенням суду.

А якщо це порушення скоїти двічі, штраф подвоюється.

Керувати автомобілем заборонять на термін від 5 до 7 років через правопорушення: за створення аварійної ситуації (до 1 року), залишення місця ДТП (до 2 років), керування у стані сп'яніння тощо.

Як зміниться погода

За прогнозами синоптика Володимира Деркача, початок жовтня в Україні буде теплим. Однак є ймовірність, що невеликі опади, які триватимуть 1 – 2 дні, можуть зіпсувати погоду.

З 14 жовтня поступово почне заходити на територію України прохолодне повітря. Через це збільшиться можливість опадів, але морозів ще не буде.

В останні 10 днів жовтня теплої погоди не варто чекати, втім температура повітря декілька днів може підійматися.

Листопад буде переходом з ранньої осені у зрілу. Відтак з середини місяця прийдуть похолодання – дощі подекуди з переходом у мокрий сніг.

Після цього варто очікувати на перші морози, а наприкінці місяця в окремих областях України випаде сніг.

Нагадуємо, що 1 жовтня 2023 року в Україні святкують День захисників та захисниць України. Це свято перенесли з 14 жовтня (свято Покрови) через запровадження нового церковного календаря. Тепер День українського козацтва, День Української повстанської армії УПА і День захисників та захисниць України святкуватимуть 1 жовтня.