Далі в Україні потепліє і прийде бабине літо. Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач.

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Яка буде погода у жовтні

Погожі дні на початку місяця трохи зіпсують невеликі опади в середині декади, а далі досить добре потепліє і прийде довгоочікуване бабине літо, яке зачепить і початок другої декади,

– зазначив Деркач.

Холодне повітря поступово почне заходити на територію України з 14 жовтня. Тоді ж збільшиться можливість опадів, однак сильними вони не будуть. Температура повітря вночі опуститься, але морозів ще не буде.

В останні 10 днів другого місяця осені значного тепла не буде. Але 2 – 3 дні температура повітря таки дещо підійметься.

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Прогноз погоди на листопад

У листопаді відбудеться плавний перехід з ранньої осені у зрілу. На початку місяця пануватиме доволі тепла погода, а вже з середини – прийде похолодання. За словами Деркача, у цей період прогнозують дощі подекуди з переходом у мокрий сніг.

Тоді ж варто очікувати на перші морози. Наприкінці місяця в окремих областях України випаде багато снігу.