Рятувальники розповіли, як ліквідовували наслідки негоди на Прикарпатті. Загалом до цього залучили понад 2 десятки співробітників ДСНС.

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Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Івано-Франківську

У ДСНС розповіли, що внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру сталося підтоплення ділянок житлового сектору на Івано-Франківщині.

Рятувальників спільно з ДПК села Лани та КУ "ІФ МАРС" тричі залучали до відкачування води. Зокрема, в Івано-Франківську:

по вулиці Любачівського, де сталося підтоплення приватного дворогосподарства,

по вулиці Миру та вулиці Калуське шосе відкачували воду з десяти гаражних приміщень.

Окрім цього, співробітники ДСНС надавали допомогу по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, які впали на проїжджу частину дороги в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці.

Також рятувальники ДПК Лани надали допомогу по розрізанню дерева, яке провисло над житловим будинком внаслідок пориву вітру. До ліквідації наслідків негоди залучили 22 рятувальників та 6 спецавтомобілів.

Дивіться фото наслідків негоди в Івано-Франківську / Фото ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

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