Найхолодніше – на Заході. Температура повітря там суттєво опуститься. Наприклад, в Івано-Франківську та Тернополі – +11...+13, у Львові – +10...+12.

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На Півночі та в Центрі показники термометрів будуть дещо вищими. Зокрема, у Черкасах та Кропивницькому обіцяють до +20 градусів. У Києві слід також очікувати прохолодної неділі – +15...+17.

Щоправда, на Сході та Півдні буде відносно тепло. У Миколаєві та Харкові температура повітря підніметься до +28 градусів.

Дощитиме по всій Україні

Так, дощі прийдуть до кожного регіону. Зливи прогнозують на Заході, не надто рясні опади – на Півдні та Сході. Сухо буде лише в Криму.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає і про сильний штормовий вітер. Вона пояснює похмуру погоду значними стрибками атмосферного тиску – стрімке падіння, бо очікується візит циклону.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +12...+14

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +11...+13

Рівне – +12...+14

Житомир – +13...+15

Вінниця – +14...+16

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +15...+17

Суми – +18...+20

Полтава – +18...+20

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +15...+17



Погода в Україні 18 вересня / Карта Укргідрометцентру