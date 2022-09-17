Найхолодніше – на Заході. Температура повітря там суттєво опуститься. Наприклад, в Івано-Франківську та Тернополі – +11...+13, у Львові – +10...+12.
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На Півночі та в Центрі показники термометрів будуть дещо вищими. Зокрема, у Черкасах та Кропивницькому обіцяють до +20 градусів. У Києві слід також очікувати прохолодної неділі – +15...+17.
Щоправда, на Сході та Півдні буде відносно тепло. У Миколаєві та Харкові температура повітря підніметься до +28 градусів.
Дощитиме по всій Україні
Так, дощі прийдуть до кожного регіону. Зливи прогнозують на Заході, не надто рясні опади – на Півдні та Сході. Сухо буде лише в Криму.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає і про сильний штормовий вітер. Вона пояснює похмуру погоду значними стрибками атмосферного тиску – стрімке падіння, бо очікується візит циклону.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +12...+14
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +11...+13
Рівне – +12...+14
Житомир – +13...+15
Вінниця – +14...+16
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +15...+17
Суми – +18...+20
Полтава – +18...+20
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +15...+17
Погода в Україні 18 вересня / Карта Укргідрометцентру