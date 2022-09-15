Сніг, дощі і сильний вітер: якою буде погода до кінця вересня

До кінця вересня погода дивуватиме українців потеплінням, снігами та зливами. Про це розповів народний синоптик Стас Щедрін.

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На Україну насувається ще один потужніший і вже навіть сніжний циклон, який зумовить доволі контрастну погоду. Найближчим часом у більшості областей очікується нестійкий характер погоди,

– попередив Щедрін.

По всій Україні, окрім Півночі, 15 – 18 вересня очікується потепління до +17...+24. Супроводжуватиметься воно зливами. Водночас 17 – 20 вересня у південних та центральних областях зливи посиляться. За словами синоптика, можливі потужні грози та шквали.

Водночас у Карпатах у той час випаде сильний мокрий сніг, також відбуватиметься його налипання. Крім того, синоптик розповів про поривчастий вітер.

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Загалом така нестійка погода переважатиме до кінця поточного місяця і подібних контрастів – тобто то дуже холодно, то занадто тепло, то сонце, то дощ чи навіть сніг – буде багато,

– зазначив Щедрін.



Україну накриє потужний циклон / Фото Стаса Щедріна

Додамо, що раніше синоптики прогнозували перший сніг в Україні на 23 вересня. Тоді зимова погода завітає у Вінницю та Львів.