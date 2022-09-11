Перший сніг завітає в Україну вже 23 вересня. Щоправда, на довго він не затримається.

До теми На початку грудня в Україні вдарять морози: у які міста найшвидше прийде зима

Яким буде сніг у вересні

Такий ранній сніг прогнозують лише у 2 областях України – Львівській та Чернівецькій. Утім зимової казки у вересні ще не буде – сніг обіцяють мокрий та з дощем. Оскільки температура повітря буде плюсовою, на поверхні сніжинки не затримаються.

В усіх інших областях України снігу у вересні не буде.

Що синоптики кажуть про погоду взимку