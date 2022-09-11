Перший сніг завітає в Україну вже 23 вересня. Щоправда, на довго він не затримається.
До теми На початку грудня в Україні вдарять морози: у які міста найшвидше прийде зима
Яким буде сніг у вересні
Такий ранній сніг прогнозують лише у 2 областях України – Львівській та Чернівецькій. Утім зимової казки у вересні ще не буде – сніг обіцяють мокрий та з дощем. Оскільки температура повітря буде плюсовою, на поверхні сніжинки не затримаються.
В усіх інших областях України снігу у вересні не буде.
Що синоптики кажуть про погоду взимку
- Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда запевнив, що дуже холодної зими цього року в Україні не буде. Морозні періоди можливі, однак вони не триватимуть довго. Загалом за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуса. Через це зменшилась кількість днів із мінусовою середньодобовою температурою.
- За даними ресурсу Wisemeteo, зима не забариться. Перші морози в Україні вдарять вже на початку грудня. Зокрема, стовпчики термометрів опустяться нижче нуля на Волині. 1 грудня там прогнозують -2 градуси, а наступного дня – -7 градусів. Всередині місяця температура опуститься до -11 градусів. На решті території України морози прогнозують пізніше.