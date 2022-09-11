Первый снег посетит Украину уже 23 сентября. Правда, долго он не задержится.

К теме В начале декабря в Украине ударят морозы: в какие города быстрее всего придет зима

Каким будет снег в сентябре

Такой ранний снег прогнозируют только в 2 областях Украины – Львовской и Черновицкой. Впрочем, зимней сказки в сентябре еще не будет – снег обещают мокрый и с дождем. Поскольку температура воздуха будет плюсовой, на поверхности снежинки не задержатся.

Во всех других областях Украины снега в сентябре не будет.

Что синоптики говорят о погоде зимой