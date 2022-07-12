Ймовірність дуже низької температури повітря взимку для України є мізерною. Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
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Морозні періоди можуть бути, але не довго
Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі й на загальному періоді зими не позначаться,
– розповів Кульбіда.
Він зазначив, що за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градусів. Це означає, що:
- зменшилась кількість днів із мінусовою середньодобовою температурою,
- тривалість зимового періоду скоротилася.
"В окремі роки ми навіть не можемо оцінити, була зима чи ні", – зізнався Кульбіда.
На українців чекає найскладніша зима в історії
Через повномасштабну війну в деяких регіонах України взимку можуть виникнути проблеми з опаленням та електропостачанням. Уряд робить все для того, щоб забезпечити населення світлом і теплом, однак війна триває і руйнування можуть бути серйознішими. Саме тому людей закликають готуватися до холодів вже зараз:
- запасіться дровами та придбайте сокиру;
- утепліть свій приватний будинок, а якщо ви живете у квартирі, то скооперуйтеся з сусідами. Експерти не радять економити на матеріалі для утоплення фасаду;
- закупіть флісові піжами, теплі шкарпетки, термобілизну, додаткові ковдри, спальні мішки, парафінові або газові нагрівачі;
- встановіть буржуйки.
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