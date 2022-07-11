Протягом 12 липня грози накриють західні та північні області України. Найпрохолодніше буде у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях, де стовпчик термометра не підніметься вище 19 градусів тепла. Також варто очікувати дощів у Києві.
До речі Без прогнозу погоди артилерія не ефективна: як метеорологи допомагають ЗСУ в умовах війни
Найтепліше буде в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де середня температура складатиме 25 – 27 градусів тепла. У центральних областях України також не прогнозують опадів. Там збережеться тепла погода.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що на Петра й Павла найнижчою очікується завтра температура повітря у західних областях України, +16+22 градуси. Там передбачаються дощі.
На решті території України 12 липня стовпчики термометрів коливатимуться у межах +21+26 градусів. На Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса.
У Києві на Петра й Павла очікується свіжувата, хоча й загалом, комфортна погода, +22,+23 градуси, часом невеликий дощ,
– зазначила синоптикиня.
Наталка Діденко додала, що вже 14 липня тепла погода повернеться у більшість регіонів України.
Прогноз погоди в містах України на 12 липня
Ужгород – +18...+20
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +19...+21
Вінниця – +21...+23
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +20...+22
Суми – +21..+23
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +24...+26
Київ – +20...+22