Директор Українського метеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що насамперед метеорологи обслуговують сільське господарство. Однак після початку повномасштабного російського вторгнення вони почали активно допомагати Збройним Силам України.

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Метеорологи допомагають ЗСУ нищити загарбників

Кульбіда розповів, що агрометеорологічними прогнозами та оцінками активно користуються українські фермери. Також метеорологи складають прогнози врожайності та валового збору практично всіх культур, які вирощують Україні, чим суттєво допомагають Мінагрополітики у прийнятті державних рішень.

"Серед інших галузей – усі види енергетики, а останнім часом багато роботи виконуємо для Збройних сил та ППО. Не скажемо, що це нове для нас завдання, ми й раніше працювали на армію, але не в такому, безумовно, масштабі, як зараз", – додав директор Українського метеорологічного центру.

За словами Кульбіди, загалом ця інформація не для поширення, однак деякі деталі він сказати може.

Будь-яка ракета, якщо вона є високоточною, у траєкторії польоту повинна враховувати метеорологічні умови. Аналогічно застосування артилерії без урахування погодних умов також неефективне,

– додав метеоролог.

Окрім цього, конкретних прогнозів потребує авіація для запуску безпілотників. Адже дрони дуже залежать від погоди.

"Як правило, вони ведуть зйомки у видимому спектрі, і будь-яка хмарність може стати на заваді. Якщо безпілотник залетить дуже високо, відбувається обмерзання апаратури. А якщо з ним перетнеться нульова ізотерма, то замерзає вся оптика", – додав Кульбіда.

Він підсумував, що для безпілотників небезпечним є й сильний вітер, тож погодні умови та прогнози обов'язково потрібно враховувати.

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