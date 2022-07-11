Директор Украинского метеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что прежде всего метеорологи обслуживают сельское хозяйство. Однако после начала полномасштабного российского вторжения они начали активно помогать Вооруженным Силам Украины.
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Метеорологи помогают ВСУ уничтожать захватчиков
Кульбида рассказал, что агрометеорологическими прогнозами и оценками активно пользуются украинские фермеры. Также метеорологи составляют прогнозы урожайности и валового сбора практически всех выращиваемых Украиной культур, чем существенно помогают Минагрополитики в принятии государственных решений.
"Среди других отраслей – все виды энергетики, а в последнее время много работы выполняем для Вооруженных сил и ПВО. Не скажем, что это новая для нас задача, мы и раньше работали на армию, но не в таком, безусловно, масштабе, как сейчас", – добавил директор Украинского метеорологического центра.
По словам Кульбиды, в общем эта информация не для распространения, однако некоторые детали он сказать может.
Любая ракета, если она высокоточная, в траектории полета должна учитывать метеорологические условия. Аналогично применение артиллерии без учета погодных условий также неэффективно,
– добавил метеоролог.
Кроме этого, в конкретных прогнозах нуждается авиация для запуска беспилотников. Ведь дроны очень зависят от погоды.
"Как правило, они ведут съемки в видимом спектре, и любая облачность может помешать. Если беспилотник залетит очень высоко, происходит обмерзание аппаратуры. А если с ним пересечет нулевая изотерма, то замерзает вся оптика", – добавил Кульбида.
Он подытожил, что для беспилотников опасен и сильный ветер, поэтому погодные условия и прогнозы обязательно нужно учитывать.
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