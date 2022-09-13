Коли українцям очікувати на бабине літо

Метеорологічна осінь вже настала у північних, східних, та частково західних областях. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

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До кінця вересня не очікується яскраво вираженого теплого та сухого періоду з високими значеннями температури повітря. Погодні умови будуть відносно млявими без різких і значних температурних коливань. Винятком стане кінець цього тижня та початок наступного,

– розповів синоптик.

За його словами, активний циклон принесе нестійку та дощову погоду у правобережні області України. При цьому денна температура повітря коливатиметься у межах +16…+22 градусів, а вночі – +5…+10 градусів.

У західних областях після проходження циклону очікується тепліша погода у другій половині вересня. Саме тому на Заході бабине літо, ймовірно, настане вже після 15 вересня. На решті території тепліші періоди можливі у жовтні.

У вересні випаде перший сніг

Вересень дивуватиме мешканців західних областей температурними контрастами. Адже перед бабиним літом у кількох містах випаде перший сніг. Зокрема, зимова погода завітає до Львова та Чернівців.

Сніг синоптики прогнозують на 23 вересня. Він буде мокрий, то ж на поверхні землі не затримається.