Де в Україну буде найтепліше

До +20 градусів повітря прогріється лише в одній області. У всіх інших регіонах такого тепла не буде.

Цікаво Загроза війни для клімату України: чи можуть виникнути аномальні природні явища

Отож найбільше пощастить мешканцям Одещини. 26 жовтня стовпчики термометрів покажуть їм +20 градусів. Погода залишатиметься сонячною до 30 жовтня. Щоправда, температура повітря дещо зменшиться.

У всіх інших південних областях буде тепло, але не до +20 градусів. У Херсоні температура повітря коливатиметься у межах +16...+19 градусів.

У Києві у цей час пануватиме дощова погода. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів. У західних областях синоптики обіцяють температурні каруселі. Повітря спершу прогріється до +19 градусів, тоді 26 жовтня температура впаде до +13 градусів, а з 27 жовтня підніметься до +18 градусів. Така погода затримається вже на кілька днів.

До теми Температура в Україні б'є рекорди: яким буде літо-2023

В Україні різко зростає температура

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що за останні кілька десятків років повітря в Україні прогрілося на 2 – 2,5 градуса. Такі показники помітили у січні та лютому. Максимальна температура повітря буде тільки збільшуватися, адже ця тенденція йде до зростання.