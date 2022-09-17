Самое холодное – на Западе. Температура воздуха там существенно опустится. К примеру, в Ивано-Франковске и Тернополе – +11...+13, во Львове – +10...+12.

Читайте также Снег, ливни и сильный ветер: на Украине движется мощный циклон

На Севере и в Центре показатели термометров будут несколько выше. В частности, в Черкассах и Кропивницком обещают до +20 градусов. В Киеве следует также ожидать прохладного воскресенья – +15…+17.

Правда, на Востоке и на Юге будет относительно тепло. В Николаеве и Харькове температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Дождь будет по всей Украине

Да, дожди придут в каждый регион. Ливни прогнозируют на Западе, не слишком обильные осадки – на Юге и Востоке. Сухо будет только в Крыму.

Синоптикиня Наталья Диденко предупреждает и о сильном штормовом ветре. Она объясняет пасмурную погоду значительными скачками атмосферного давления – стремительное падение, потому что ожидается визит циклона.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +21...+23

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +15...+17

Сумы – +18...+20

Полтава – +18...+20

Днепр – +23...+25

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +15...+17



Погода в Украине 18 сентября / Карта Укргидрометцентра