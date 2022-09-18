Спасатели рассказали, как ликвидировали последствия непогоды на Прикарпатье. В общей сложности к этому привлекли более 2 десятков сотрудников ГСЧС.

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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Ивано-Франковске

В ГСЧС рассказали, что в результате интенсивных осадков и порывов ветра произошло подтопление участков жилого сектора в Ивано-Франковской области.

Спасателей совместно с ГПК села Ланы и КУ "ИФ МАРС" трижды привлекали к откачке воды. В частности, в Ивано-Франковске:

по улице Любачевского, где произошло подтопление частного домохозяйства,

по улице Мира и улице Калушское шоссе откачивали воду из десяти гаражных помещений.

Кроме этого, сотрудники ГСЧС помогали разрезать поваленные в результате непогоды деревья, которые упали на проезжую часть дороги в Ивано-Франковске, Коломне и Городенке.

Также спасатели ГПК Ланы помогли разрезать дерево, провисшее над жилым домом в результате порыва ветра. К ликвидации последствий непогоды привлекли 22 спасателя и 6 спецавтомобилей.

Смотрите фото последствий непогоды в Ивано-Франковске / Фото ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

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