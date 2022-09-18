Як повідомив у своєму фейсбуці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, перший сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський. Ще вчора гору огортав туман та падав лише дощ.

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Перший сніг у Карпатах

Зміни погодних умов пов'язані з переміщенням активного циклону. Синоптики попереджали, що у Карпатах 18 вересня падатиме сильний дощ з мокрим снігом, при цьому кількість опадів становитиме 40 – 50 міліметрів. А на високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву висотою 3 – 5 сантиметрів.

Станом на 08:15 температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський -1 градус, а видимість обмежена. Сніг все ще падає.



Перший сніг у Карпатах / Фото з фейсбук-сторінки "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост"

Перший сніг в Україні: що відбувається в областях

Прохолодну погоду синоптики обіцяють і у більшості областей України. Так, державу накриють сильні дощі та грози, а шквальний вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Вдень дощі відступлять лише з південних областей.

На Закарпатті, Прикарпатті, у західних, північних та центральних областях випаде 20 – 30 міліметрів дощу. Через це оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Зимову погоду у західних областях обіцяють у листопаді. Першим сніг, за прогнозами синоптиків, накриє на початку листопада Львів, потім Тернопіль та Івано-Франківськ.

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