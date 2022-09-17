Погодні умови у суботу, 18 вересня, значно ускладняться. Це пов'язано з переміщенням активного циклону.

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Синоптики попередили про небезпечну погоду

Більшість областей України накриють сильні дощі та грози. Шквальний вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. На Закарпатті, Прикарпатті, у західних, північних та центральних областях випаде 20 – 30 міліметрів дощу. Через це оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Водночас у Карпатах падатиме сильний дощ з мокрим снігом. Кількість опадів становитиме 40 – 50 міліметрів. Тому там оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Крім того, на високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву висотою 3 – 5 сантиметрів. То ж у горах вже пануватиме зимова погода.

Яка буде погода в Україні на вихідних 17 – 18 вересня

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що на українців чекають серйозні контрасти та ускладнення погоди. Адже температура повітря в Одеській області досягла +32 градусів, а в Карпатах – можливий мокрий сніг.

У неділю Україну накриють потужні дощі, вдень вони відступлять лише з південних областей. Через сильне похолодання на Заході вночі може випасти мокрий сніг. Ба більше, до такої погоди у неділю долучитися й потужний вітер.