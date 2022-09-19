Дальше в Украине потеплеет и придет бабье лето. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

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Какая будет погода в октябре

Погожие дни в начале месяца немного испортят небольшие осадки в середине декады, а дальше достаточно хорошо потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое заденет и начало второй декады,

– отметил Деркач.

Холодный воздух постепенно начнет заходить на территорию Украины с 14 октября. Тогда же увеличится вероятность осадков, однако сильными они не будут. Температура воздуха ночью опустится, но морозов еще не будет.

В последние 10 дней второго месяца осени тепла не будет. Но 2 – 3 дня температура воздуха все же несколько поднимется.

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Прогноз погоды на ноябрь

В ноябре состоится плавный переход с ранней осени в зрелую. В начале месяца будет довольно теплая погода, а уже с середины – придет похолодание. По словам Деркача, в этот период прогнозируют дожди кое-где с переходом в мокрый снег.

Тогда же стоит ожидать первые морозы. В конце месяца в отдельных областях Украины выпадет много снега.