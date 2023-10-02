Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 2 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,5 гривны (-5 копеек против 29 сентября), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,1 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 40,88 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,72 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,17 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+8 копеек), а продажа – (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,25 гривны (-9 копеек), а продажа – 40,69 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (+4 копейки), а продажа – 38,1 гривны (-2 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 40,41 гривны (+1 копейка), а продают за 40,7 гривны (без изменений).

Что с курсом в начале октября

Банкир Тарас Лесной рассказал 24 Каналу, что в октябре коридор возможных колебаний будет находиться в диапазоне 37,5 – 39 гривен за доллар и 39,7 – 41 гривен за евро.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Разница между курсами покупки и продажи также вряд ли изменит возможные колебания и составит – 0,1 – 0,3 гривны.

Банкир добавляет, что после того, как НБУ может отпустить доллар и либерализировать разницу курсов межбанка и обменных пунктов, то это "расстояние" составит от 2% до 5%. Во время войны подобная ситуация абсолютно нормальная.

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