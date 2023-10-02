Кризис в "Газпроме"
Российские СМИ сообщили, что у обновленных данных "Газпрома" отмечается снижение уровня добычи российского газа. В отчете говорится о результатах первого полугодия 2023 года.
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С января по июнь 2023 года добыча "Газпрома" составила 179,45 миллиарда кубометров, это на 24,7% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Российский газовый магнат объясняет такой упадок отказом зарубежных партнеров от сырья из России.
"Газпром" пытается утверждать, что на понижение добычи газа влияет геополитика. Российский монополист отмечает, что в Европе в целом меньше используют газ и поэтому закупают его небольшими объемами. Более того, представители "Газпрома" говорят, что погода в России также была неблагоприятной для добычи сырья.
В целом, поставки на внешний и внутренний рынок в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшились на 26,5%. И это с учетом того, что именно в прошлом году трубопровод "Северный поток – 1" прекратил передачу сырья в Европу. Сейчас газ отправляется в европейские страны через транзитные пути в Украине и с помощью "Турецкого потока".